Ford Transit получил в России новую версию специального назначения

Компания Ford Sollers расширила линейку версий специального и социального назначения за счет новой модификации Ford Transit, предназначенной для проведения монтажных и строительных работ на высоте до 14,2 м, для чего автомобиль оснастили телескопическим подъемным устройством. Модель будет доступна для заказа по стандартной процедуре у официальных дилеров Ford по всей России уже в феврале, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Новая версия Ford Transit АГП-14Т представляет собой мобильный гидравлический подъемник, предназначенный для проведения монтажных, строительных и электротехнических работ на высоте до 14,2 м, а также доставки специалистов с необходимым оборудованием и материалами к месту их выполнения. Для создания новой модификации специалисты Ford Sollers оснастили цельнометаллический фургон Ford Transit в версии с длинной базой и высокой крышей выдвижной стрелой с телескопическим механизмом и грузовой платформой («люлькой»), которая может поднять 1 или 2 человека на высоту до 14,2 м. Опорная колонна стрелы интегрирована непосредственно в кузов Ford Transit, что позволило конструкторам сохранить максимальный объем полезного пространства внутри автомобиля. Благодаря этому Ford Transit АГП-14Т сочетает преимущества автовышки с подъемным механизмом и стандартного фургона с большим грузовым отсеком, позволяя с комфортом и в безопасности доставлять до 3 человек (включая водителя) и несколько кубометров материалов и оборудования к месту проведения работ.

Механизм выдвижной стрелы приводится в действие гидравлическим насосом, работающим от дизельного двигателя Ford Transit (2,2 л, 136 л.с.). Комплекс специальных функций гарантирует безопасность рабочих во время проведения высотных работ: подъемный механизм снабжен ограничителем предельного груза, кнопкой аварийной остановки, датчиками контроля опорного контура и дополнительным ручным гидравлическим насосом для аварийного опускания платформы. Стационарный пульт управления платформой дополнен дистанционным (на кабеле) для управления с земли. Еще одной конструктивной особенностью модели является размещение рукава высокого давления, рабочего цилиндра телескопирования и электрических кабелей внутри стрелы, выполненной из высокопрочной стали. На Ford Transit АГП-14Т, как и другие спецверсии Ford Transit, действует официальная гарантия производителя (2 года без ограничения пробега).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года продажи Ford Transit выросли на 34% и составили 12855 автомобилей. Значительную долю спроса обеспечили заказы специальных модификаций, которые в прошедшем году выросли на 44%.