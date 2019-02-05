«Группа ГАЗ» поставила 116 автобусов для транспортного обслуживания Универсиады-2019

«Группа ГАЗ» поставила 20 туристических автобусов «Круиз» марки ГАЗ, 18 низкопольных городских автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 и 78 машин среднего класса «Вектор 8.8» в рамках обновления автопарка Красноярска перед проведением Универсиады-2019. Автобусы пассажировместимостью от 50 до 109 мест будут задействованы для работы на городских маршрутах, а также для транспортировки гостей мероприятия из аэропорта и вокзалов, сообщает пресс-службы «Группы ГАЗ».

В салонах автобусов установлены мультимедийные системы и экраны для демонстрации видеоконтента, системы видеонаблюдения, системы пожаротушения. Также обеспечивается доступ в интернет через WI-FI. Рабочее место водителя спроектировано в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике.

Туристический автобус ГАЗ «Круиз» предназначен для междугородных перевозок и для маршрутов большой протяженности. Машина изготавливается на шасси Scania и оснащается двигателем Scania мощностью 400 л.с. экологического стандарта «Евро-5», системой курсовой устойчивости. Система электронного управления подвеской позволяет поднять/опустить машину для преодоления сложных участков маршрута. Общая пассажировместимость – 49 человек.

Низкопольный городской автобус ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей) позволяет сократить время посадки/высадки пассажиров. Для маломобильных пассажиров установлены механические аппарели и кнопки связи с водителем. Автобус комплектуется двигателем семейства ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5» мощностью 276 л.с., автоматической коробкой передач. Общая пассажировместимость составляет 109 человек.

Автобусы среднего класса «Вектор 8.8» поставлены в городской (31 шт.) и пригородной (47 шт.) модификациях. Машины комплектуются дизельными двигателями ЯМЗ-534 мощностью 169 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Минимальное соотношение расхода топлива на пассажира позволяет оптимизировать затраты при организации перевозок. Городские машины оснащены подъемниками кассетного типа для удобной и безопасной посадки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Пассажировместимость городской модификации автобуса – 57 человек, пригородной – 50.

Стоит отметить, что «Группа ГАЗ» традиционно участвует в транспортном обслуживании мероприятий международного уровня в РФ. Компания была Поставщиком Игр Сочи 2014 в категории «Автобусы». В обслуживании Олимпийских и Паралимпийских зимних Игр было задействовано 739 автобусов производства «Группы ГАЗ». В рамках обновления автопарков с 2015 года в города-участники Чемпионата мира по футболу в общей сложности было поставлено более 4 тыс. автобусов.