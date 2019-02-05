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05.02.19 Прочитали 568 раз

Hyundai в январе увеличила продажи в России на 24%

Hyundai в январе увеличила продажи в России на 24%

Российские дилеры Hyundai в январе реализовали 10843 автомобиля – на 23,9% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в прошлом месяце стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 4187 проданных машин (+9%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в январе было реализовано 3805 этих автомобилей (+27%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1566 покупателей (+137%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения, чьи продажи составили 618 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 391 единицы (+77%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2019 года компания Hyundai начнет продажи в России обновленного седана Elantra. Кроме того, в первой половине будущего года на российском рынке появится хэтчбек Hyundai i30 N, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Hyundai Sonata.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи hyundai

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