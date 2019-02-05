Jeep в январе увеличил продажи в России в 2,3 раза

Российские дилеры Jeep в январе реализовали 144 внедорожника, что на 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee – в прошлом месяце было реализовано 70 этих автомобилей (+89%). Внедорожник Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 37 экземпляров.

В 2019 году FCA Russia прогнозирует дальнейшее увеличение роста продаж марки Jeep. Компания планирует расширить аудиторию Jeep за счет специальных условий на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep.