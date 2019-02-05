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05.02.19 Прочитали 617 раз

РСА планирует очистить свою базу по ОСАГО от ошибок к 1 марта

От сроков интеграции баз даннных РСА и ГИБДД зависит старт проекта по выявлению наличия полисов ОСАГО через видеокамеры

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31.12.18

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Российский союз автостраховщиков (РСА) продолжает работать над интеграцией информационных баз данных - своей и ГИБДД - чтобы исполнить поручение Правительственной комиссии. На данном этапе речь идет о том, чтобы в сжатые сроки убрать выявленные расхождения. От этого зависит старт такого важного проекта, как проверка наличия полисов ОСАГО у водителей в автоматическом режиме, с помощью видеокамер.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, наличие этих расхождений обусловлено целым рядом особенностей заключения договоров ОСАГО. В качестве примера он привел возможность заключения договора ОСАГО до получения автомобилем государственного регистрационного знака, а дальше свою роль иногда играет пресловутый «человеческий фактор»: страхователь может просто забыть передать новые данные страховщику.

Ранее «АВТОСТАТ» уже писал о проблеме - о том, что у некоторых полисов ОСАГО встречаются дубли, что одни бланки полисов заполнялись русскими буквами, а другие - латинскими, где-то просто встречаются пропуски букв и символов. При этом часть ошибок теоретически могла попасть в базу, когда страхователи собственноручно заполняли данные для получения полиса.

«Количество таких расхождений совсем не велико, - говорит Игорь Юргенс, - однако запуск штрафов в автоматическом режиме мог бы привести к несправедливым штрафам для ряда автовладельцев, которые попали в «несчастливый процент». По этой причине штрафы в автоматическом режиме решено вводить только после того, как будет достигнута достаточная чистота баз, которая сведет к абсолютному минимуму количество несправедливых штрафов».

Президент Российского союза автостраховщиков полагает, что достаточная чистота баз, позволяющая запустить проект автоматической проверки полисов на дорогах, будет обеспечена к 1 марта.

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго реформа осаго

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