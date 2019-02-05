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Рынок автомобилей с пробегом в Москве падает, а в Подмосковье - растет

Рынок автомобилей с пробегом в Москве падает, а в Подмосковье - растет

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

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Московская область второй год подряд является крупнейшим региональным рынком легковых автомобилей с пробегом. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем подмосковного втооричного рынка в 2018 году достиг 320,9 тыс. единиц, показав при этом рост на 1,8%.

Как отмечают эксперты агентства, в региональном рейтинге Подмосковье опережает российскую столицу, в которой, наоборот, фиксируется падение рынка подержанных легковых машин (-3,4% до 286,8 тыс. шт.). Таким образом, два соседних рынка демонстрируют разнонаправленную динамику, что позволяет судить о продолжающейся «миграции» автомилей с пробегом из Москвы в область.

Третье место в рейтинге крупнейших региональных вторичных авторынков занимает Краснодарский край с результатом 266,8 тыс. единиц (+0,1%). По этому показателю он значительно опережает Санкт-Петербург, где в прошлом году было реализовано 192,6 тыс. автомобилей с пробегом (+0,7%). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область (166,9 тыс. машин; +5,5%).

Напомним, что всего в 2018 году объем российского вторичного рынка составил 5 425 тыс. единиц, показав рост на 2,4%. Более подробная информация о региональных рынках легковых автомобилей с пробегом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

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