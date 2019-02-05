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05.02.19 Прочитали 89 раз

Новая LADA Granta в январе стала бестселлером АВТОВАЗа

Lada Granta 2018

АВТОВАЗ в январе реализовал на российском рынке 21531 автомобиль LADA – это на 2,5% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, самой продаваемой моделью LADA в прошлом месяце стала новая LADA Granta, чья реализация выросла на 43,6% и составила 7630 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 7078 проданных машин (+5,7%). Положительную динамику демонстрирует и семейство LADA Largus: в январе продано 2375 пассажирских универсалов (+4,7%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 31 января ноября российские дилеры LADA начали продажи «заряженного» седана LADA Vesta Sport. Новинка предлагается в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 млн 009 тыс. 900 рублей. В состав оборудования седана LADA Vesta Sport входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 млн 045 тыс. 900 рублей.

Добавим также, что январь был отмечен открытием трех новых дилерских центров LADA, соответствующих современным стандартам марки,  в Саратове, Санкт-Петербурге и Рязани.

Теги: продажи автоваз lada granta

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