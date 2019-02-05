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05.02.19 Прочитали 713 раз

Volvo в январе увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Volvo cars

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

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Российские дилеры Volvo в январе реализовали 198 автомобилей, что в 2,1 раза выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в прошлом месяце стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 95 единиц. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 54 покупателя (+74%). Замыкает тройку лидеров вседорожника V90 Cross Country, чьи продажи выросли на 91% до 21 штуки. Новый компактный кроссовер Volvo ХС40 в январе нашел 20 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки продажи volvo

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