Volvo в январе увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Volvo в январе реализовали 198 автомобилей, что в 2,1 раза выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в прошлом месяце стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 95 единиц. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 54 покупателя (+74%). Замыкает тройку лидеров вседорожника V90 Cross Country, чьи продажи выросли на 91% до 21 штуки. Новый компактный кроссовер Volvo ХС40 в январе нашел 20 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.