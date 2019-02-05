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Продажи Aston Martin в России упали на 28%

Продажи Aston Martin в России упали на 28%

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Aston Martin в России по итогам 2018 года составил 13 единиц. Этот результат на 28% меньше, чем в 2017 году (18 шт.). Стоит отметить, реализация автомобилей Aston Martin в нашей стране показала падение впервые за последние три года.

Свыше половины от общего количества купленных в нашей стране автомобилей этого люксового бренда пришлось на купе DB11 (9 шт.). Также россияне стали обладателями двух новых экземпляров Aston Martin V12 семейства Vantage и двух автомобилей Rapide, производство которых завершилось в 2018 году.

Около половины проданных машин британской марки получило столичную прописку – их владельцами стали 6 москвичей. Еще по одному экземпляру купили жители Санкт-Петербурга, Воронежа, Волгограда, Находки, Великих Лук, Красногорска и Реутова.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили aston martin

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