Продажи Aston Martin в России упали на 28%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Aston Martin в России по итогам 2018 года составил 13 единиц. Этот результат на 28% меньше, чем в 2017 году (18 шт.). Стоит отметить, реализация автомобилей Aston Martin в нашей стране показала падение впервые за последние три года.

Свыше половины от общего количества купленных в нашей стране автомобилей этого люксового бренда пришлось на купе DB11 (9 шт.). Также россияне стали обладателями двух новых экземпляров Aston Martin V12 семейства Vantage и двух автомобилей Rapide, производство которых завершилось в 2018 году.

Около половины проданных машин британской марки получило столичную прописку – их владельцами стали 6 москвичей. Еще по одному экземпляру купили жители Санкт-Петербурга, Воронежа, Волгограда, Находки, Великих Лук, Красногорска и Реутова.