Компания «Рольф» рассматривает возможность размещения на Московской Бирже облигаций объемом 3 млрд рублей сроком на три года. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB. По результатам премаркетинга и при наличии подходящей рыночной конъюнктуры компания примет решение о дате выхода на сделку, сообщает пресс-служба «Рольфа».

«Компания “Рольф” рассматривает возможность выхода на рынок облигаций, что откроет нам дополнительный источник фондирования “длинными” деньгами. Момент кажется нам благоприятным: по итогам 2018 года наша компания добилась лучших операционных результатов деятельности за всю 27-летнюю историю. В прошлом году ООО “Рольф” – единственный из автодилеров в России - получило рейтинг ruA- со стабильным прогнозом в Эксперт РА и рейтинг В1 с позитивным прогнозом в Moody's. Эти рейтинги будут служить дополнительной гарантией надежности “Рольф” для наших партнеров», – комментирует главный финансовый директор компании «Рольф» Александра Озерянова.

Компания «Рольф» основана в 1991 году, портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году «Рольф» реализовал 96670 новых автомобилей, что на 15% выше результата годичной давности. Доля компании «Рольф» в продажах новых иномарок в России в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом на 0,1 п.п. и составила 7,2%.