Как в «Яндекс.Такси» научили водителей соблюдать скоростной режим

Компании «Яндекс.Такси» понадобилось всего 2 месяца, чтобы научить своих водителей во время поездок с пассажирами соблюдать скоростной режим. С помощью GPS новая система мониторинга в автоматическом режиме отслеживает трек и вычисляет скорость движения такси. Полученные данные сравниваются со скоростью, разрешенной на конкретном участке дороги. Информация об ограничении скорости на том или ином участке дороги берется из базы «Яндекс.Навигатор», который используется в такси для построения маршрутов.

Ну, а потом для нарушителей ввели наказания. Что интересно - тоже в автоматическом режиме. Сначала водители-лихачи получали пару предупреждений от сервиса, за ними следовала временная блокировка аккаунта водителя в «Яндекс.Такси», для особо непонятливых - аккаунт был заблокирован в сервисе навсегда.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на пресс-службу компании «Яндекс», новая система мониторинга внедрена с 1 декабря 2018 года. Большинство водителей (92,4%) уроки системы усвоили быстро и стали соблюдать скоростные ограничения. Еще 6,6% - подчинились правилам после временной блокировки их аккаунтов. Лишь 1% водителей был заблокирован безвозвратно.