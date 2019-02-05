Honda повысила цены на свои автомобили

Вслед за остальными автопроизводителями японская Honda обновила ценники у двух своих моделей. В январе все комплектации Honda CR-V и Pilot подорожали на 95 и 125 тыс. руб. соответственно. Такой вывод сделали эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Кроссовер Honda CR-V, входящий в тройку самых популярных моделей SUV в мире, теперь доступен от 2 084,9 тыс. руб. Это стоимость автомобиля с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в базовой комплектации Elegance. Топовая версия Prestige с двигателем объемом 2,4 л (186 л.с.) подорожала до 2 664,9 тыс. руб.

Полноразмерный семиместный кроссовер Pilot предлагается к продаже от 3 124,9 до 3 724,9 тыс. руб. Все три его комплектации оснащаются 3-литровым двигателем мощностью 249 л.с. Отметим, что весной на российском рынке ожидается обновленная версия Honda Pilot, информация о которой пока держится в секрете.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на Honda CR-V отмечалось в декабре и составило сумму 30 тыс. руб. Цены на Pilot не менялись с момента начала его продаж в России в августе 2017 года.

Также отметим, что в 2018 году российские дилеры Honda реализовали 5 113 автомобилей, что в 2,1 раза превосходит результат продаж за 2017 год.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.