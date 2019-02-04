Электронный ПТС – это несложно. Объясняет Борис Ионов

В самом конце прошлого года в России был оформлен первый электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) на импортированный в РФ автомобиль, а сама система ЭПТС начала работу в конце октября 2018 года. Переходный период для постепенного введения в оборот ЭПТС продлится в России до 1 ноября 2019 года, после чего, как ожидается, все операции с автомобилем станут максимально прозрачными.

Однако до сих пор у дилеров, страховщиков и простых автовладельцев возникает множество вопросов, связанных с применением ЭПТС. Ответить на них готов Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт». В рамках форума автомобильного бизнеса ForAuto-2019, который пройдет в Москве 20 февраля, Борис Ионов проведет мастер-класс «Электронный ПТС: внедрение, практика применения», ключевыми темами которого станут следующие:

- как начать работать в системе электронных паспортов;

- когда необходимо начинать подключение к системе ЭПТС, сколько времени занимает этот процесс;

- что изменится в процессах покупки, страхования, регистрации автомобиля с ЭПТС;

- где проверить, что у автомобиля есть ЭПТС;

- какие данные участники системы могут заносить в ЭПТС;

- кто и как может получить сведения из ЭПТС;

- что такое добровольность сведений о собственнике в ЭПТС. Преимущества и риски.

Начало семинара в 15:15.

Напомним, что в ноябре Борис Ионов уже принимал участие в мероприятии, организованном аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и рассказывал о работе системы ЭПТС в рамках конференции «IT-революция в автобизнесе - 2018».