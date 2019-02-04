Горячая новость

Во второй половине января 32 компании изменили цены на свои модели
  • 4.02.19 - 08:48

    Во второй половине января 32 компании изменили цены на свои модели
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 января

    Крупнейшие мировые рынки мотоциклов

    По продажам мотоциклов лидирует Индия.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 2018 году
  • 04.02.19

    ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 2018 году
Все публикации

Видео

Интервью Кирилла Царёва («Сбербанк Лизинг»)
  • 28.04.17

    Интервью Кирилла Царёва («Сбербанк Лизинг»)
Все видео

04.02.19 Прочитали 281 раз

Электронный ПТС – это несложно. Объясняет Борис Ионов

Борис Ионов

В самом конце прошлого года в России был оформлен первый электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) на импортированный в РФ автомобиль, а сама система ЭПТС начала работу в конце октября 2018 года. Переходный период для постепенного введения в оборот ЭПТС продлится в России до 1 ноября 2019 года, после чего, как ожидается, все операции с автомобилем станут максимально прозрачными.

Однако до сих пор у дилеров, страховщиков и простых автовладельцев возникает множество вопросов, связанных с применением ЭПТС. Ответить на них готов Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт». В рамках форума автомобильного бизнеса ForAuto-2019, который пройдет в Москве 20 февраля, Борис Ионов проведет мастер-класс «Электронный ПТС: внедрение, практика применения», ключевыми темами которого станут следующие:

- как начать работать в системе электронных паспортов;

- когда необходимо начинать подключение к системе ЭПТС, сколько времени занимает этот процесс;

- что изменится в процессах покупки, страхования, регистрации автомобиля с ЭПТС;

- где проверить, что у автомобиля есть ЭПТС;

- какие данные участники системы могут заносить в ЭПТС;

- кто и как может получить сведения из ЭПТС;

- что такое добровольность сведений о собственнике в ЭПТС. Преимущества и риски.

Начало семинара в 15:15.

Напомним, что в ноябре Борис Ионов уже принимал участие в мероприятии, организованном аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и рассказывал о работе системы ЭПТС в рамках конференции «IT-революция в автобизнесе - 2018».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили конференции автостат конференции электронные паспорта электронный птс эптс

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Часть сведений из системы электронных паспортов ТС можно будет получать бесплатно

сегодня, 14:18

Все новости

Статьи на тему

Что появится на российском автомобильном рынке в 2019 году? («Автостат»)

30 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 2018 году

сегодня, 15:00

Вся инфографика
Загрузка...