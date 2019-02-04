LADA Vesta стала доступнее в начальных комплектациях

АВТОВАЗ представил новые комплектации автомобилей семейства LADA Vesta: для трех типов кузова предлагаются начальные версии, ставшие доступней на сумму от 20 до 51 тыс. рублей.

Так, седан LADA Vesta в новой стартовой комплектации Standard оснащен 1,6-литровым двигателем и МКПП, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. В состав комплектации входят две фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиоподготовка, стальные 15-дюймовые диски, передние электростеклоподъемники. Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 тыс. 900 рублей, что на 20 тыс. рублей доступнее предыдущей конфигурации.

LADA Vesta SW в новом варианте Classic с пакетом Start, двигателем 1,6 л и МКПП предлагается с двумя фронтальными подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, электроприводом и обогревом наружных зеркал, аудиоподготовкой, стальными 15-дюймовыми дисками. Кроме того, в список оснащения входят кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый вещевой ящик, рейлинги, спойлер. Стоимость новой LADA Vesta SW Classic с пакетом Start – от 676 тыс. 900 рублей, что на 28 тыс. рублей привлекательнее предыдущей начальной версии.

LADA Vesta SW Cross в новой базовой комплектации Comfort оснащена двигателем 1,6 л и МКПП. В список оборудования входят две фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза задних колес, система ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, кондиционер, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный подлокотник с боксом, комбинированная обивка сидений (ткань+экокожа) с возможностью выбрать серый или оранжевый цвет, натяжная полка багажника, комплект сеток и органайзеров в багажном отделении, парктроник, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости, многофункциональное рулевое колесо, аудиосистема (4,3" монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Handsfree, 4 динамика, антенна «акулий плавник»), рейлинги, спойлер, хромированные накладки на порогах и выхлопной трубе, 17-дюймовые легкосплавные диски). LADA Vesta SW Cross в комплектации Comfort предлагается от 779 тыс. 900 рублей (на 25 тыс. рублей выгоднее предыдущей базовой конфигурации).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 31 января 2019 года в России начались начнет продажи «заряженного» седана LADA Vesta Sport. Новинка предлагается в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 млн 009 тыс. 900 рублей. В оснащение седана LADA Vesta Sport вошли система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 млн 045 тыс. 900 рублей.

Напомним, по итогам 2018 года LADA Vesta впервые стала самой продаваемой моделью в России. Так, реализация LADA Vesta в прошлом году выросла на 40% и составила 108364 автомобиля, включая 43282 универсала LADA Vesta SW и Vesta SW Cross.



