Mitsubishi в январе сохранила продажи в России на прошлогоднем уровне

Российские дилеры Mitsubishi в январе реализовали 2106 автомобилей, что сопоставимо с показателем годичной давности (2103 шт.).

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи составили 1126 машин (-4,6%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановил свой выбор 475 покупателей (+3,3%). Третье место занял новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross с показателем 194 реализованных автомобиля.

«Результаты продаж в январе прогнозируемо ниже чем в целом по году, это связано и с повышением цен в связи с ростом НДС, и с низкой покупательской активностью в постпраздничном периоде, и не в последнюю очередь с выдающимися результатами декабря 2018 года. Мы с оптимизмом смотрим вперед, тем более что уже в марте стартуют продажи обновленного пикапа Mitsubishi L200», – заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.