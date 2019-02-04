Горячая новость

Во второй половине января 32 компании изменили цены на свои модели
  • 4.02.19 - 08:48

    Во второй половине января 32 компании изменили цены на свои модели
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Данные в облаке: насколько это безопасно?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 января

    Крупнейшие мировые рынки мотоциклов

    По продажам мотоциклов лидирует Индия.

Вся аналитика

Инфографика

Как выросли цены на автомобили в январе?
  • 01.02.19

    Как выросли цены на автомобили в январе?
Все публикации

Видео

Стек маркетинговых технологий для автодилеров – решение компании СoMagic. Выступление Валерия Пащенко на форуме «IT-революция в автобизнесе – 2018»
  • 04.12.18

    Стек маркетинговых технологий для автодилеров – решение компании СoMagic. Выступление Валерия Пащенко на форуме «IT-революция в автобизнесе – 2018»
Все видео

04.02.19 Прочитали 546 раз

Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Обзор автомобильного рынка России

31.12.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи. Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, системы Volvo On Call. Данное отклонение в ПО может также повлиять на работу других функций, в частности, систем поддержки водителя. В самом неблагоприятном случае, если происходит ДТП, это может привести к тому, что автомобиль сообщит неправильную информацию или вообще не предоставит в центр экстренной помощи данные о своем местонахождении. В таких случаях экстренные службы могут не быть направлены к месту нахождения автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей «Вольво Карс» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения модуля связи. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в 2018 году российские дилеры Volvo реализовали 7772 автомобиля, что на 10,9% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 2830 единиц. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 2210 покупателей (-8,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40 – в прошлом году было реализовано 922 таких машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки отзыв volvo

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Калужский завод Volvo в 2018 году увеличил производство на 21%

24 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в 2018 году

14 января 2019

Вся инфографика