Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи. Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, системы Volvo On Call. Данное отклонение в ПО может также повлиять на работу других функций, в частности, систем поддержки водителя. В самом неблагоприятном случае, если происходит ДТП, это может привести к тому, что автомобиль сообщит неправильную информацию или вообще не предоставит в центр экстренной помощи данные о своем местонахождении. В таких случаях экстренные службы могут не быть направлены к месту нахождения автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей «Вольво Карс» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения модуля связи. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в 2018 году российские дилеры Volvo реализовали 7772 автомобиля, что на 10,9% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 2830 единиц. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 2210 покупателей (-8,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40 – в прошлом году было реализовано 922 таких машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.