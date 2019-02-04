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04.02.19 Прочитали 98 раз

АВТОВАЗ заключил соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого

АВТОВАЗ заключил соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Делегация АВТОВАЗа во главе с президентом компании Ивом Каракатзанисом посетила с рабочим визитом Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Стороны обсудили детали долгосрочного сотрудничества по привлечению талантливых выпускников на предприятие, а также совместную инновационную деятельность и реализацию перспективных проектов, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Итогом встречи стало подписание генерального договора о сотрудничестве и соглашения о вступлении АВТОВАЗа в консорциум Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии».

Напомним, что АВТОВАЗ за последние два года принял в свой инжиниринговый центр почти 600 новых специалистов. В планах на ближайшие 3 года принять еще 1000 человек. Эта работа ведется для реализации среднесрочного плана развития компании, согласно которому, предприятие планирует полностью обновить модельный ряд LADA до 2026 года.

«У АВТОВАЗа очень амбициозные планы. До 2026 года мы выпустим 8 новых моделей и проведем 9 фейслифтов. Для такой масштабной работы нам нужны молодые, открытые современным техническим инновациям профессионалы», – отметил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.

В ходе рабочей встречи ректор ВУЗа Андрей Рудской подчеркнул: «Наш университет активно развивает сотрудничество с мировыми и российскими лидерами автомобилестроения. Постоянная вовлеченность в эту работу позволяет нам оставаться на технологическом фронтире, развивать существующие и приобретать новые компетенции».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз персонал разработки

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