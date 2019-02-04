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04.02.19 Прочитали 235 раз

Часть сведений из системы электронных паспортов ТС можно будет получать бесплатно

Данные по ЭПТС можно будет получать через портал

Рынок автосервиса в России

25.12.17

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23 января нынешнего года было опубликовано распоряжение Правительства РФ, согласно которому в список электронных услуг, доступных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) теперь решено включить предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств. Предваряя вопрос, когда эта процедура станет доступной для использования, по срокам сообщалось, и «АВТОСТАТ» об этом уже писал ранее – «как только подключение к порталу «Госуслуги» будет реализовано уполномоченными службами».

Между тем, 1 февраля на официальном сайте АО «Электронный паспорт», (который входит в Госкорпорацию «Ростех») уже появились некоторые дополнительные разъяснения о том, как это все будет происходить. Так, например, стало известно, что информация о лицах, которым передано право распоряжение или использования автомобиля, а также ряд других сведений об автомобиле - будет предоставляться собственникам транспортных средств на бесплатной основе.

Лица, не являющиеся собственниками, через портал систем электронных паспортов смогут получать ограниченную информацию по интересующему их автомобилю. Тем не менее, им будет доступна возможность проверки факта существования электронного паспорта на данный автомобиль и статуса ЭПТС (действующий, незавершенный, аннулированный, погашенный, утилизированный). По запросу также можно будет узнать информацию о наличии или отсутствии обременений и ограничений в отношении автомобиля. Это снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств.

«Портал «Госуслуг» становится сервисом единого окна, который постоянно развивается и позволяет пользователю получать все больше данных: от информации о транспортных средствах до данных об оказанных услугах по ОМС», - комментируя распоряжение Правительства, отметил директор по инфраструктурным проектам Ростеха Виктор Кирьянов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электронные паспорта

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