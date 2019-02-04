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Парк автомобилей каршеринга в Москве вырастет до 20 тысяч машин

Парк автомобилей каршеринга в Москве вырастет до 20 тысяч машин

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Автопарк столичных операторов каршеринга насчитывает почти 17 тысяч автомобилей. К концу года пользователям сервиса будет доступно около 20 тысяч машин, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Около 2,7 млн поездок совершили москвичи и гости столицы на автомобилях каршеринга в январе. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда машинами, предназначенными для краткосрочной аренды, воспользовались 700 тысяч раз.

«Популярность сервиса растет благодаря увеличению количества автомобилей, гибким тарифам и новым сервисам для клиентов. Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч», – рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Каршеринг – кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно этой услугой пользуются для коротких поездок по городу. Проект «Московский каршеринг» запустили в начале осени 2015 года.

Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках. В столице работают 14 компаний краткосрочной аренды автомобилей.

Каршеринг, набирающий популярность в крупных российских городах, занимает все большую долю в корпоративных продажах автодилеров. Вместе с тем, согласно исследованиям, более трети пользователей прокатных автомобилей готовы отказаться от личного транспорта. Насколько каршеринг представляет угрозу для авторитейла, теряющего таким образом потенциальных покупателей новых машин? Этот вопрос мы задали как самим каршеринговым операторам, так и непосредственно автодилерам в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

, источник: www.autostat.ru

Теги: каршеринг корпоративные продажи москва

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