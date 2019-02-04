Российский завод Haval начал тестовую сборку кроссовера Haval F7

Завод Haval в индустриальном парке «Узловая» под Тулой уже работает в тестовом режиме и практически готов к запуску серийного производства, который намечен ориентировочно на апрель-май 2019 года. На протяжении первого квартала 2019 планируется продолжать пробное производство кроссовера Haval F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель, а также рамный внедорожник Haval H9, первыми встанут на конвейер завода Haval в Тульской области.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», все необходимое оборудование успешно ввезено на территорию России и уже смонтировано на площадях завода. Остались последние штрихи: провести отладку технологических процессов, уборку цехов, проверить готовность служб логистики и обслуживания оборудования.

Например, в цехе окраски работы по установке оборудования закончены на 95%, идет уборка перед запуском. Цех укомплектован персоналом на 50%, продолжается подбор операторов до полной штатной численности. В цехе штамповки и сварки завершен монтаж линии и оборудования, на данном этапе проходит наладка и проводятся последние приготовления к старту тестового производства.

Завершен монтаж всех автоматических конвейеров и манипуляторов для установки тяжелых деталей автомобиля в цехе сборки. При тестовой сборке будет проверяться готовность персонала к выполнению производственных операций, наличие всех инструментов и материалов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового кроссовера Haval F7, летом 2019 года модельный ряд бренда в России пополнит еще одна новинка, мировая премьера которой состоится в ближайшее время. Это кроссовер молодежной серии F, созданный на основе концепт-кара HB-03. Модель также будет производиться на российском заводе Haval.

По итогам 2018 года российские дилеры Haval реализовали 3213 автомобилей, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Безусловным бестселлером марки в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6. Второе место по продажам занимает рамный внедорожник Haval H9. В настоящее время китайский бренд представлен в России кроссоверами и внедорожниками H2, H6, H6 Coupe и H9.