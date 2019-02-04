Автомобили Aurus будут доступны для заказа у дилеров с 15 февраля

Компания «Аурус» продолжает принимать предварительные заказы на автомобили лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Дилерские компании «Авилон» и «Панавто», являющиеся официальными торговыми партнерами «Аурус» в России, будут осуществлять прием предварительных заказов начиная с 15 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда», - заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как сообщалось ранее, количество предварительных заказов на автомобили Aurus Senat превысило возможности производственного цикла 2019 года. Дело в том, что в 2019 – 2020 годах автомобили Aurus будут выпускаться на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве, которые позволяют производить до 150 автомобилей в год. С 2021 года серийное производство автомобилей Aurus будет налажено на мощностях компании «Соллерс» в Елабуге, что позволит увеличить их выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Напомним, помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставляться на экспорт.

Aurus – семейство автомобилей представительского и высшего класса, в составе которого предусмотрены на единой модульной платформе лимузин и седан Aurus Senat, внедорожник, микроавтобус с длинной и короткой базой, а также мотоцикл.