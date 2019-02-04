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04.02.19 Прочитали 334 раз

Дорожные знаки уменьшат по всей стране

Дорожные знаки уменьшат по всей стране

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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С 2017 года в ряде городов России проходил эксперимент по установке уменьшенных и совмещенных дорожных знаков. Начался эксперимент в Москве, по предложению властей города, а затем перекинулся на Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. Проект задуман в интересах пешеходов (небольшие знаки не загораживают обзор) и для улучшения внешнего облика улиц.

Поскольку активных протестов со стороны водителей не поступило, теперь планируется внедрить «уменьшенный размер» по всей стране. Тем более, что в 2014–2015 годах Центр организации дорожного движения Москвы совместно с автодорожным институтом (МАДИ) провели исследование видимости уменьшенных знаков и пришли к положительным выводам. Малые знаки можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места, а по стоимости они дешевле нынешних.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ГИБДД, новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов. Пока утвержден предварительный национальный стандарт, допускающий два отдельных уменьшенных типоразмера (ширина знака 40x40 и 50x50 см соответственно). Решено, что эти стандарты действуют пока до ноября 2020 года. Между тем в будущем для квадратных знаков – таких, как «Парковка», предложен еще более мелкий формат — 35x35 см, который предлагают применять на улицах со слабоинтенсивным движением.

В Москве за два года эксперимента уменьшенные версии дорожных знаков (50x50 см и 40x40 см) уже установлены более чем на 140 улицах, в 2019 году они появятся еще как минимум на 37.
ГИБДД также предложило совмещать некоторые знаки. Например, «Парковку» объединить с табличкой «Платные услуги» и «Инвалиды», а также с обозначением мест для электромобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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