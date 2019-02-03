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04.02.19 Прочитали 268 раз

Во второй половине января 32 компании изменили цены на свои модели

Во второй половине января 32 компании изменили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января* 32 компании обновили цены на свои модели.

Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера Chevrolet Niva (на 11 – 13 тыс. руб.) и двух моделей Datsun – хэтчбека mi-DO (на 9 – 11 тыс. руб.) и седана on-DO (на 8 – 16 тыс. руб.).

На сумму до 50 тыс. руб. выросли цены у двух моделей Fiat - пикапа Fullback (на 31 – 42 тыс. руб.) и универсала Doblo Combi (на 34 тыс. руб.), а также у внедорожников Haval H2, Н6 (на 18 – 22 тыс. руб.) и Н9 (на 42 – 43 тыс. руб.). В этот же диапазон роста попадает и китайский Lifan, все модели которого подорожали на 30 тыс. руб.

У некоторых брендов повышение цен достигло или даже превысило сумму 100 тыс. руб. К примеру, рост цен на автомобили Subaru составил от 50 до 100 тыс. руб., Zotye – от 32 до 110 тыс. руб., KIA – от 15 до 155 тыс. руб. 

Однако самый сильный рост цен зафиксирован у премиального бренда Porsche – все его модели стали дороже на 186 – 648 тыс. руб.  

*За период с 16 по 31 января 2019 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии

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