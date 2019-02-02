В 2019 году дилеры ожидают роста цен на автомобили до 12%

Начало 2019 года ознаменовалось традиционной корректировкой прайс-листов. Так, по данным сайта «Цена Авто», основная масса автопроизводителей подняла цену своей продукции в пределах 5%, с чем более детально можно ознакомиться в специально подготовленной инфографике.

При этом участники авторынка, опрошенные аналитическим агентством «АВТОСТАТ», предупреждают, что это далеко не последнее удорожание в наступившем году, и оно будет продолжаться даже в условиях падения спроса.

Так, генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало также считает, что все последующие изменения можно прогнозировать на время стабилизации рынка или на конец второго квартала. На это может повлиять множество факторов, в том числе ослабление курса рубля из-за вступления в силу нового пакета санкций США. При этом значительный рост цен будет наблюдаться у автопроизводителей, не имеющих сборочных конвейеров на территории России.

По мнению генерального директора группы «Петровский Автоцентр» Антона Солдунова, при отсутствии сильных внешних факторов, следующего повышения цен в масс-маркете следует ждать в начале второго квартала, когда у дилеров на складах останутся только машины, произведенные в 2019 году. В целом по итогам 2019 года автомобили, по прогнозу группы «Петровский Автоцентр», подорожают в рамках темпов инфляции, если, конечно, резко не изменятся внешние факторы.

В компании «Авилон» ожидают, что в 2019 году стоимость автомобилей может увеличиться от 4 до 10% по сравнению с прошлым годом. На рост цен окажут влияние такие факторы как увеличение ставки НДС до 20%, инфляция, волатильность национальной валюты, ежегодное обновление модельного года у производителей также приводит к росту стоимости авто. «Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей. Те производители, для которых важна доля российского рынка, будут стараться сдерживать повышение цен для увеличения доли рынка за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ин», – комментирует операционный директор компании «Авилон» Алексей Гуляев.

В ГК «Прагматика» прогнозируют, что рост цен по итогам 2019 года в целом может составить от 10 до 12%. На это повлияют несколько факторов: как увеличение НДС, так и регулярный рост цен, который происходит в начале и в середине года – это, в свою очередь, связано с увеличением стоимости комплектующих. «Конечно, не исключено, что в этом году повышение цен будет происходить по сценарию, отличному от предыдущих периодов. В этом плане на действия производителей может повлиять замедление темпов роста продаж», – полагает директор бренда LADA в ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Более подробно с прогнозами дилеров различных автомобильных марок можно ознакомиться в нашей рубрике «Вопрос эксперту».