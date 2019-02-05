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За год в России стало на 40 автодилеров меньше
  • 5.02.19 - 08:39

    За год в России стало на 40 автодилеров меньше
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05.02.19 Прочитали 444 раз

За год в России стало на 40 автодилеров меньше

За год в России стало на 40 автодилеров меньше

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

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Согласно результатам мониторинга, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», на территории РФ в январе 2019 года насчитывалось 3450 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Это на 40 меньше, чем год назад (в январе 2018 года числилось 3490 дилеров).

Как отмечают эксперты агентства, снижение общего количества дилеров в нашей стране за минувший год произошло вследствие того, что было расторгнуто 458 дилерских контрактов, а заключено только 418 новых.

Из брендов, дилерские сети которых уменьшились, стоит отметить отечественные LADA (-26 шт.) и УАЗ (-20 шт.). При этом АВТОВАЗ по-прежнему обладает крупнейшей дилерской сетью в стране, которая на начало нынешнего года состояла из 289 дилеров. Также заметное количество дилеров потерял Lifan (-12 шт.). У Ford их теперь на 6 меньше, а у Volvo, Audi, Suzuki и GM-AVTOVAZ - на 5.

Несмотря на общее падение числа дилерских контрактов, у некоторых марок оно растет. В этом плане особо отличились китайские Zotye (+24 шт.), Hawtai (+19 шт.), FAW (+18 шт.). Кроме них, особого внимания заслуживают Hyundai и KIA, у которых за год стало соответственно на 9 и 11 дилеров больше. Напомним, что оба корейских производителя имеют наибольшее количество дилерских центров среди иностранных брендов - около 190 у каждого.

Отметим также, что кроме LADA, KIA и Hyundai, более сотни дилеров в нашей стране насчитывается еще у Renault, GM-AVTOVAZ, Nissan, Volkswagen, УАЗ, Skoda, Toyota, Mitsubishi и Lifan.

* Без учета отдельных сервисных центров 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии дилеры легковые автомобили

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