Российские продажи Ferrari в 2018 году показали небольшой рост

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 30 единиц. Это чуть выше результата годичной давности (29 шт.). Таким образом, после падения (-9%) в 2017 году продажи спорткаров итальянской люксовой марки на этот раз показали небольшой рост (+3%).

Самой популярной моделью Ferrari является спорт-купе 488 - в минувшем году жители нашей страны стали обладателями 13 таких машин. Также за это время российский автопарк сегмента Luxury пополнили 6 новых экземпляров Ferrari 812 Superfast и столько же - GTC 4 Lusso. Кроме того, 5 россиян успели приобрести новый купе-кабриолет Ferrari Portofino, продажи которого в РФ стартовали в июне 2018 года. Отметим, что именно эта модель является «стартовой» в линейке итальянской марки, а ее минимальная цена составляет порядка 15 млн рублей.

Из 30 купленных в прошлом году новых автомобилей Ferrari сразу 19 пришлось на Москву и Подмосковье. По две машины этого люксового бренда приобрели жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Ярославля. Еще по оному экземпляру Ferrari было куплено в Казани, Краснодаре, Тюмени, Томске и Горно-Алтайске.