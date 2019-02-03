В России выросли цены на кроссоверы Zotye

В январе подорожали все комплектации кроссоверов Zotye T600 и Coupa 2019 модельного года. К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Компактный кроссовер Zotye T600, представленный на российском рынке в двух комплектациях Luxury и Royal, сейчас доступен за 882 и 957 тыс. руб. соответственно. Прибавка к ценам на эти версии составила 32 и 40,4 тыс. руб. Напомним, что этот кроссовер поставляется в Россию с двигателем объемом 1,5 л и мощностью 149 л.с. в паре с механической трансмиссией. Поставка комплектаций с роботизированной коробкой передач прекращена.

Купе-кроссовер Zotye Coupa подорожал сильнее – на сумму от 60 до 110 тыс. руб. во всех трех комплектациях. Его базовая комплектация Exalted с МКП доступна за 1 100 тыс. руб., а версия с «автоматом» обойдется в 1 210 тыс. руб. Топовый вариант Royal оценивается в 1 350 тыс. руб. Эта модель комплектуется двигателем объемом 1,5 л и мощностью 143 л.с.

По данным сайта «Цена-Авто», цены на кроссоверы Zotye Coupa не менялись с момента начала продаж, т.е. с октября прошлого года.

Отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 3 175 автомобилей марки Zotye. Это почти втрое (+192%) превосходит результат 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.