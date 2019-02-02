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03.02.19 Прочитали 431 раз

Пикап Isuzu D-Max получил новые ценники

Пикап Isuzu D-Max получил новые ценники

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто» показал, что в январе большинство комплектаций пикапа Isuzu D-Max стали дороже на 34 – 40 тыс. рублей, при этом одна комплектация подорожала на 234 тыс. руб., а другая – подешевела на 166 тыс. руб.

Начальная комплектация пикапа 2019 модельного года выросла в цене на 36 тыс. руб., и ее стоимость сейчас составляет 2 035 тыс. руб. Максимально оснащенный вариант Energy обойдется в 2 499 тыс. руб., что на 34 тыс. руб. выше предыдущей цены.

Отметим комплектацию Air с механической и автоматической КП – первая подорожала на максимальные 234 тыс. руб. и теперь стоит 2 399 тыс. руб., вторая – подешевела на 166 тыс. руб. и сейчас доступна за 2 199 тыс. руб.

Что касается автомобилей 2017 года, то из шести комплектаций только две получили ценовую прибавку, причем одна из них – Aqua – является базовой. Ее новый ценник установлен на уровне 1 930 тыс. руб. (+35 тыс. руб.) Другая комплектация – Energy – подорожала до 2 335 тыс. руб. (+40 тыс. руб.). Остальные комплектации пикапа 2017 года сохранили прежние ценники.

Полноприводный пикап Isuzu D-Max поставляется в Россию тольок с дизельным двигателем объемом 2,5 л и мощностью 163 л.с. Однако в конце прошлого года стало известно, что компания планирует расширить линейку моторов и весной 2019 года выведет на рынок автомобиль с 3-литровым двигателем. 

Отметим, что в 2018 году российские дилеры Isuzu реализовали 173 пикапа D-Max, что на 48% превосходит уровень годичной давности (117 шт.).

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии сегмент pickup isuzu isuzu d-max

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