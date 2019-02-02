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Продажи Bentley в РФ за 2018 год выросли более чем на четверть
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Продажи Bentley в РФ за 2018 год выросли более чем на четверть

Продажи Bentley на российском авторынке в 2018 году выросли на 27%

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 298 единиц, что на 27% выше результата годичной давности (235 шт.).

Самым популярной моделью этой люксовой марки среди россиян является внедорожник Bentayga, на долю которого в 2018 году пришлось более 60% от всего объема купленных автомобилей Bentley, что эквивалентно 182 штукам. Также в минувшем году жители нашей страны приобрели 87 новых экземпляров модели Continental, 19 – Flying Spur и 10 – Mulsanne.

Свыше половины всех реализованных автомобилей Bentley получили столичную прописку, что составляет 162 единицы. В Санкт-Петербурге было продано 32 машины этой марки, в Подмосковье – 18. Из нестоличных регионов тут лидирует Краснодарский край, жители которого приобрели 13 новых автомобилей Bentley. По 5 таких машин отправилось в Красноярский край, Новосибирскую и Воронежскую области, по 4 – в Башкортостан и Ленинградскую область. Еще в 33 субъектах РФ было куплено от одной до трех машин этого люксового бренда.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили bentley bentley bentayga bentley convertible bentley flying spur

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