Chery совершенствует дилерскую сеть в России

Компания «Чери Автомобили Рус» в преддверии вывода на российский рынок новых моделей – кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 4 – совершенствует собственную дилерскую сеть. На сегодняшний день дилерская сеть Chery состоит из 96 центров по продаже и обслуживанию автомобилей, часть из них компания намерена перевести в сервисные партнеры в случае, если к 1 апреля дилерский центр компании не будет соответствовать требованиям марки, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

До конца 2019 года дистрибьютор автомобилей Chery в России намерен открыть 25 новых дилерских центров. Приоритетные города: Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Киров, Курган, Курск, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва и Московская область, Нефтекамск, Нижний Новгород, Пермь, Петрозаводск, Саранск, Салават, Смоленск, Ставрополь, Стерлитамак, Тамбов, Тюмень, Ульяновск и Уфа.

Компания Chery также готова рассмотреть заявки от потенциальных партнеров и в других населенных пунктах. «Мы открыты к предложениям кандидатов не только в этих городах, но и в других регионах России, в зависимости от того, насколько интересным будет предложение, сможет ли дилер завоевать определенную долю в рынке и развить бренд в регионе», – прокомментировал руководитель отдела развития дилерской сети «Чери Автомобили Рус» Андрей Снисаревский.

Компания Chery всегда качественно поддерживает своих партнёров, об этом свидетельствует тот факт, что Chery по итогам опроса удовлетворенности дилеров DSI-2018 (Dealer Satisfaction Index) заняла 1-е место. Исследование проводится для РОАД компанией EY. Методика исследования предполагает, что дилеры оценивают по балльной шкале ключевые аспекты взаимодействия с автопроизводителями, такие как: продажи новых автомобилей, послепродажное обслуживание, продажи автомобилей с пробегом, финансовые отношения, сохранение и развитие дилерской сети, реклама и продвижение, коммуникации и обратная связь. К опросу приглашались автомобильные дилеры со всех регионов Российской Федерации. В опросе приняли участие 598 дилерских центров, представляющих 33 марки.

В 2018 году компания подписала соглашения о сотрудничестве с 21 новыми партнером. В настоящее время в дилерскую сеть Chery входят такие крупные игроки автомобильного ритейла как: Major (Москва), Favorit Motors (Москва), АвтоГермес (Москва), ТоргМаш (Москва), Планета Авто (Челябинск), Сокол Моторс (Ростов-на-Дону), Демидыч (Пермь, Уфа), Автостиль (Санкт Петербург) и Истком (Санкт-Петербург).