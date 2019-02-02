Автомобили Haval прибавили в цене от 18 до 43 тысяч рублей

Китайский бренд Haval, как и другие автопроизводители, отреагировал на повышение ставки НДС с нового года. Так, в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание трех моделей Haval из четырех, представленных в России. Без изменения стоимости остался лишь кроссовер Н6 Coupe, а остальные модели во всех своих комплектациях подорожали на сумму от 18 до 43 тыс. руб.

Компактный кроссовер Haval H2 получил прибавку в цене от 18,5 до 21,4 тыс. руб., и теперь эту модель можно приобрести за сумму от 1 168,4 до 1 341,3 тыс. руб.

Практически на столько же - от 18,8 до 22,1 тыс. руб. - стал дороже и бестселлер марки - среднеразмерный кроссовер Н6. Его новые ценники выглядят так - от 1 187,8 до 1 382 тыс. руб. Отметим, что оба этих кроссовера комплектуются бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с.

Наконец, у рамного внедорожника Haval H9 зафиксирован максимальный рост цен на 42,1 - 43,4 тыс. руб., и две его версии с бензиновым и дизельным двигателем предлагаются к продаже за 2 602 и 2 673,3 тыс. руб. соответственно.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на автомобили Haval произошло в июне прошлого года и составило сумму от 50 до 140 тыс. руб.

Также отметим, что по итогам 2018 года в России было реализовано 3 213 автомобилей марки Haval, что на 70% выше, чем годом ранее.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.