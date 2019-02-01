Более 84 тысяч автомобилей Toyota и Lexus попали под отзыв из-за подушек безопасности

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 84257 автомобилей японских марок Toyota и Lexus, реализованных с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат модели Toyota Hilux, Auris и Corolla, а также Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F.

В качестве причины отзыва автомобилей называется вероятность некорректного срабатывания в случае аварии подушки безопасности водителя или переднего пассажира. Указанные транспортные средства оборудованы подушками безопасности производства компании Takata, оснащенными определенным типом газогенератора. который и является причиной отзыва. На этих автомобилях будет выполнена замена газогенератора.

Официальные дилеры Toyota и Lexus в России проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. При этом все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.

Напомним, что в 2019 году это уже не первый случай отзыва автомобилей со стороны «Тойота Мотор». К примеру, как уже сообщал «АВТОСТАТ», в конце января компания объявляла об отзыве 113 кроссоверов Toyota Highlander, реализованных с 5 ноября 2018 года по настоящее время. Причиной отзыва стала несоответствие установленных противотуманных фар.