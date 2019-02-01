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01.02.19 Прочитали 222 раз

Volkswagen объявил об отзыве автомобилей в России

Volkswagen Passat

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 38 автомобилей Volkswagen Caravelle, Golf и Passat, реализованных с 2002-го по 2004 год. Причиной отзыва является существующая вероятность того, что установлены подушки безопасности водителя с повышенной влажностью пиротехнического агента газогенератора. Вследствие этого при аварии со срабатыванием фронтальной подушки безопасности со стороны водителя от корпуса газогенератора могут отделиться фрагменты и травмировать находящихся в автомобиле людей, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности со стороны водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg, реализованные с 2010-го по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей стал выявленный факт того, что в вышеуказанный период были изготовлены и введены в обращение на территории Российской Федерации автомобили, которые являлись предсерийными. В отношении данных автомобилей отсутствует детальная документация, подтверждающая их соответствие требованиям действующих технических регламентов. Все эти автомобили – импортные, в России не произведен ни один подобный автомобиль. Ремонтное воздействие невозможно. Все автомобили, подпадающие под данное мероприятие, подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв volkswagen volkswagen golf volkswagen passat

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