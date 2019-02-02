АЦ Волгоградский признан лучшим дилером по корпоративным продажам Audi

АЦ Волгоградский был признан лучшим по результатам первой ежегодной премии в области корпоративных продаж «Audi FleetCup 2018». Оценка состояла из таких критериев как увеличение объема корпоративных продаж, посредством удержания постоянных и привлечения новых корпоративных клиентов, и полное соответствие всем высоким стандартам бренда, сообщает пресс-служба АГ «Авилон».

Экспертный состав Ауди Россия признал АЦ Волгоградский победителем сразу в двух номинациях. Первая «Лучший дилер по корпоративным продажам в 2018 году»: АЦ Волгоградский достиг наивысшей доли в корпоративных продажах, что составило – 51%. Вторая номинация – «Самый динамичный дилер по корпоративным продажам в 2018 году»: АЦ Волгоградский показал лучшую динамику прироста в корпоративных продажах – на 255% по сравнению с 2017 годом.

«Мы внедрили комплексную программу, фокус которой нацелен на долгосрочное партнерство с корпоративными клиентами. Эта программа была признана лучшей экспертами рынка. Открытие весной 2019 года самого инновационного дилерского центра Audi на ТТК в районе ЗИЛа позволит добиться еще больших высот», – заявил Ренат Тюктеев, директор АЦ Волгоградский, официальный дилер Audi.