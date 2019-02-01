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01.02.19 Прочитали 257 раз

Mercedes-Benz стал лидером премиум-сегмента в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах

Mercedes-Benz стал лидером премиум-сегмента в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах

Обзор автомобильного рынка России

31.12.18

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В 2018 году Mercedes-Benz стал самым востребованным автомобильным премиальным брендом среди покупателей Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

Согласно данным Ассоциации Европейского бизнеса, немецкий бренд занял лидирующую позицию в премиальном сегменте. Впервые за три года марка Mercedes-Benz в Ростове-на-Дону заняла первое место среди основных конкурентов в городе. Кроме того, сам город занял четвертое место в России по объему продаж легковых автомобилей бренда. Что касается Минеральных Вод, здесь также автомобили Mercedes-Benz оказались лидерами в потребительском предпочтении, сообщает пресс-служба «Ключавто».

Напомним, первое предприятие Mercedes-Benz было запущено в Ростовской области в городе Аксай, а второе – в Ростове-на-Дону в 2016 году. Этот дилерский центр располагает зонами AMG и S-Lounge, реализует автомобили бренда smart. Что касается Минеральных Вод, премиальный бренд на протяжении длительного времени находится в лидерах и по результатам прошлого года дополнительно укрепил свое безоговорочное звание.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 37788 легковых автомобилей (включая 1606 единиц V-Класса и 263 X-Класса), что на 3% выше показателя годичной давности. Таким образом, штутгартская марка в шестой раз подряд занимает лидирующую позицию среди премиальных автопроизводителей в России. Согласно итогам продаж, Mercedes-Benz превзошел конкурентов в сегментах Mercedes-Maybach S-Класса, SL, купе и кабриолета E-Класса и GLC.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки дилеры продажи mercedes-benz

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