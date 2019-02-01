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01.02.19 Прочитали 880 раз

KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс

Kia X-Line 1

Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом. Таким образом, по сравнению с прошлогодней версией Rio X-Line дорожный просвет вырос еще на 20-25 мм, в зависимости от размера колес, что ставит модель по этому показателю в один ряд с кроссоверами, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Так, в комплектации Premium дорожный просвет составляет 195 мм вместо прежних 170 мм, и штатно устанавливаются всесезонные шины размерности 195/60R16 (ранее – 195/55R16). В остальных комплектациях устанавливаются колеса с шинами размерности 185/65R15, а дорожный просвет составляет 190 мм. Таким образом, по сравнению с седаном Rio кросс-хэтчбек теперь отличается увеличенным на 30-35 мм дорожным просветом. Цены на Rio X-Line установлены в диапазоне от 874 тыс. 900 рублей до 1 млн 124 тыс. 900 рублей.

Как отмечается, увеличение клиренса на Rio X-Line подготовлено в рамках глобальной стратегии KIA предлагать максимально адаптированные для каждого рынка модели, в соответствии с запросом со стороны российских покупателей. Реализация данной задачи потребовала пересмотра всей геометрии подвески и подбора новых компонентов, а также продолжительных испытаний автомобиля в России и Корее.

Напомним, созданная специально для России модель KIA Rio X-Line вышла на рынок в ноябре 2017 года. Как и ее соплатформенная модель, седан Rio, кросс-хэтчбек выпускается на заводе KIA в Санкт-Петербурге. В 2018 году в России было продано свыше 100 тыс. автомобилей семейства Rio, и больше половины из них составили кросс-хэтчбеки X-Line.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые версии kia kia rio x-line

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