Проверка ОСАГО с помощью камер наткнулась на несовершенство базы данных

Пилотный проект по проверке наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью видеокамер - планировали запустить в Москве еще в сентябре 2018 года, а после «обкатки» - начать тиражировать его по российским регионам. Однако даже сегодня, спустя 5 месяцев после заявленного старта, организаторы проекта так и не сумели найти техническое решение для целого ряда проблем, связанных с полноценным запуском системы.

Как пишет «Коммерсант», сегодня истекает срок выполнения правительственного поручения по объединению информационных баз данных МВД (по автомобилям) и Российского Союза Автостраховщиков (по полисам ОСАГО), но новая дата по старту проекта еще не названа. Ее обещают объявить по мере технической готовности.

Что касается готовности базы МВД и собственно самой техники, ее возможности распознавать номерные знаки автомобилей – с этим, похоже, проблемы нет. В декабре 2018 года директор фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения Евгений Леглер уже рассказывал, что существующая система видеофиксации правонарушений на дорогах столицы получила подкрепление в виде использования нейросети и теперь в принципе должны быть исключены ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак того или иного автомобиля.

Основная проблема связана с тем, что в базе РСА сегодня не хватает сведений о номерах автомобилей, у некоторых полисов ОСАГО, как выяснилось, есть дубли, а в зарегистрированных полисах не хватает единообразия (одни бланки заполнялись русскими буквами, другие – латинскими), встречаются ошибки - такие, как пропущенные буквы или символы. Причем речь идет не о единичных случаях. Как сообщил источник «Коммерсанта», сегодня система загружена данными о 38 млн полисов, из них около 6 млн требуют исправлений и дополнений.