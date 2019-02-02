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03.02.19 Прочитали 252 раз

Toyota поможет России реализовать нацпроект по повышению производительности труда

Toyota поможет России реализовать нацпроект по повышению производительности труда

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

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Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и компания «Тойота Мотор Корпорэйшн» 29 января подписали соглашение о сотрудничестве, которое действует до конца 2023 года.

Как сообщает пресс-служба ФЦК, сотрудничество с «Тойота Мотор Корпорэйшн» направлено на эффективную реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». По условиям сотрудничества до конца 2023 года специалисты Toyota организуют для участников федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» семинары, тренинговые и обучающие  программы по элементам производственной системы Тойоты (TPS). Также в рамках сотрудничества на российские предприятия будут направлены инструкторы Toyota для совершенствования производственно-технологических процессов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал активное участие корпорации в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» и подчеркнул важность продолжения сотрудничества между Федеральным центром компетенций и корпорацией «Тойота Мотор Корпорэйшн» и после окончания реализации национального проекта.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон, в свою очередь, отметил, что во многом именно благодаря принципам производственной системы Toyota Япония показывала самые высокие темпы роста производительности в мире с 1960 по 1991 годы. Принципы производственной системы (TPS) помогают добиваться успеха компаниям во всем мире. Соглашение с ФЦК позволяет масштабировать опыт корпорации для повышения производительности труда в масштабах целой страны.

, источник: www.autostat.ru

Теги: персонал toyota

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