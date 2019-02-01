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01.02.19 Прочитали 312 раз

KIA открыла новый дилерский центр в Москве

KIA открыла новый дилерский центр в Москве

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

33 500 руб.

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В Москве состоялось открытие дилерского центра KIA «Major Цветочный», расположенного по адресу Цветочный проезд, дом 17. В 1998 году на этом месте началась история компании «Major», которая сегодня является одним из крупнейших дилерских холдингов, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Как отмечается, открытие нового, четвертого по счету, дилерского центра KIA «Major» позволит бренду упрочить свои позиции в столичном регионе.

Новый дилерский центр «Major Цветочный» общей площадью более 1600 кв. м оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube). Просторный шоу-рум площадью более 432 кв.м предлагает современное и удобное пространство для клиентов.

Слесарный цех площадью 442 кв.м оборудован 8 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 311 кв.м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей клиентов. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «Major Цветочный» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра KIA «Major Цветочный» прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В московском регионе действует 31 дилер бренда KIA. В 2018 году здесь продано свыше 68 тыс. автомобилей, при этом доля рынка составила 15,4%. По всей России в прошлом году клиентам были поставлены 227578 новых автомобилей KIA, что стало абсолютным рекордом KIA Motors Rus за 10 лет деятельности. В настоящее время в 98 городах России работает 193 дилерских центров KIA.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры kia

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