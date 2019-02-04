Lexus – лидер рынка премиальных кроссоверов и внедорожников в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было продано 98,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников премиум-класса. Таким образом, на долю SUV пришлось более 65% от общего объема реализации премиальных автомобилей.

Лидерство по продажам кроссоверов и внедорожников премиум-класса в нашей стране принадлежит японскому бренду Lexus, показатель которого в прошлом году составил 22,3 тыс. единиц. На втором месте располагается немецкий BMW с результатом 19,7 тыс. проданных автомобилей премиум-сегмента SUV. Замыкает тройку лидеров другой немецкий бренд – Mercedes (17,7 тыс. шт.).

На четвертой позиции рейтинга, с заметным отставанием от первой тройки, находится Land Rover (9,8 тыс. шт.), за которым следует Audi (8,8 тыс. шт.). В ТОП-10 по продажам кроссоверов и внедорожников премиум-класса в РФ по итогам 2018 года также попали: Volvo (6 тыс. шт.), Porsche (4,3 тыс. шт.), Infiniti (4,2 тыс. шт.), Jaguar (2 тыс. шт.) и Jeep (1,8 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидерство Lexus связано с высокой долей SUV в объеме продаж этого бренда и популярностью марки в целом. Так, в 2018 году почти каждый четвертый реализованный в стране премиальный кроссовер или внедорожник принадлежал Lexus (доля бренда среди премиальных SUV составила 23%).