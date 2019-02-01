В турецком городе Сакарья стартовало производство новой Toyota Corolla для России

В Турции стартовало производство новой Toyota Corolla для России. На заводе в городе Сакарья сегодня собирают седаны для рынков Европы и СНГ, включая Россию и отправляют автомобили в более чем 50 стран мира. 29 января 2019 года здесь прошла торжественная церемония запуска производства новой Corolla, сообщает турецкий портал Milliyet.

В этот день у турецкого производителя Toyota был еще один повод для праздника – на предприятии стартовал выпуск гибридных версий седанов. Присутствующий на церемонии президент и главный исполнительный директор Toyota Europe Йохан Ван Зил, что к 2020 году компания планирует довести «гибридные» продажи до 50%.

«Corolla седан впервые предлагается в гибридном исполнении, - сказал он, - и гибридные автомобили находятся в центре нашей европейской и глобальной стратегии. Мы считаем, что эта новая модель с гибридными технологиями привлечет больше клиентов».

Четырехдверная «Королла» будет доступна со 132-сильным атмосферным двигателем, с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а также с 122-сильной гибридной силовой установкой на базе 1,8-литровой бензиновой «четверкой», выдающей 96 сил. Отметим, что поставки гибридных «королл» в Россию пока не планируют, в нашу страну модель будет поступать с обычным атмосферным двигателем.

Генеральный директор и старший менеджер Toyota Motor Manufacturing Turkey Тосихико Кудо напомнил, что история этого японского-турецкого партнерства началась в 1994 году с производства в Сакарья Toyota Corolla 7-го поколения для местного рынка. В 2002-ом завод начал экспорт продукции в Европу. Сегодня, вложив инвестиций на сумму более 1,8 млрд евро, на предприятии выпущено уже более 2,4 млн автомобилей японского бренда. На данный момент основных продуктов у предприятия два – Corolla и C-HR.