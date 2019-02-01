АВТОВАЗ открыл обновленный автоцентр LADA в Санкт-Петербурге

АВТОВАЗ открыл в Санкт-Петербурге обновленный автоцентр LADA, расположенный на Пулковском шоссе. Три шоу-рума ведущего петербургского дилера LADA первыми в Северной столице получили облик, отвечающий новейшим корпоративным стандартам LADA. Объем инвестиций в обновление автоцентров составил 30 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, новый автоцентр располагает шоу-румом площадью 604 кв.м, что позволяет демонстрировать полный модельный ряд LADA. В сервисных цехах площадью 566 кв.м действует 14 рабочих постов, обеспечивающих гарантийное и пост гарантийное обслуживание автомобилей. Клиентам «ЛАДА-Центр Пулково» предлагается бесплатный кофе, wi-fi, в автосалонах предусмотрен детский уголок и комфортная зона ожидания.

«ЛАДА-Центр Пулково», а также работающие в Санкт-Петербурге «ЛАДА-Центр Юго-Запад» и «ЛАДА-Центр Озерки», входят в состав казахстанского холдинга «Бипэк Авто – Азия Авто».

Напомним, в 2017 году компания приобрела три автоцентра в Санкт-Петербурге, действующих под брендом «ЛАДА-Центр». По итогам 2018 года в сети «ЛАДА-Центр» реализовано 5,8 тыс. автомобилей (+33%), сообщает пресс-служба «Бипэк Авто – Азия Авто».

Казахстанский холдинг «Бипэк Авто – Азия Авто» продолжает модернизацию дилерской сети LADA в регионах России. В состав созданной сети автоцентров вошли шоу-румы в городах Сибирского, Уральского и Приволжского федерального округов. Всего в городах присутствия на территории России «Бипэк Авто – Азия Авто» в 2018 году увеличил сбыт автомобилей LADA на 51%, превысив отметку 15 тыс. единиц. В сумме с 2015 по 2018 годы в автоцентрах «Бипэк Авто – Азия Авто» на территории России продано 38 тыс. автомобилей на сумму 23,3 млрд рублей. Сегодня холдинг сохраняет абсолютное лидерство в продажах марки на рынках Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Новокузнецка, Омска и Барнаула. Очередным этапом сотрудничества крупнейших участников автомобильных рынков России и Казахстана стала реновация дилерских центров в соответствии с новыми корпоративными стандартами LADA.

Как сообщил заместитель председателя совета директоров ГК «Бипэк Авто – Азия Авто» по управлению активами в Российской Федерации Айдар Мендыбаев, в 2019 году компания продолжит модернизацию сети. Кроме того, в ее состав войдут два новых дилерских центра: в пригородном районе Петербурга Кудрово, а также в городе Кургане. В ГК «Бипэк Авто – Азия Авто» рассчитывают, что в течение года продажи холдинга на российском рынке приблизятся к отметке 18 тысяч автомобилей LADA.