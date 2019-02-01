Продажи Maserati в России упали на 38%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам 2018 составил 238 единиц. Это на 38% меньше, чем результат 2017 года (382 шт.).

За отчетный период более 95% реализованных машин этого люксового бренда пришлось на одну модель – кроссовер Levante, обладателями которого за прошлый год стали 228 жителей нашей страны. Также в 2018 году российский парк автомобилей сегмента Luxury пополнился семью новыми седанами Ghibli и тремя – Quattroporte.

Более половины купленных в России автомобилей Maserati получили регистрацию в Москве (121 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 31 такой автомобиль, Подмосковья – 18. Парк Свердловской области пополнился 11 такими машинами. Кроме того, 6 автомобилей Maserati отправилось в Тюменскую область, 5 – в Краснодарский край и 4 – в Нижегородскую область. По 3 экземпляра приобрели жители Пензенской, Новосибирской и Ярославской областей. Еще в 8 регионах РФ было куплено по 2 новых автомобиля Maserati, а в 17 – по одному.