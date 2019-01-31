Chery снизил цены на Tiggo 3, но повысил их на Tiggo 2 и Tiggo 5

Немногие автомобильные бренды решились снизить отпускные цены в начале года. Наряду с китайским Changan, японским Infiniti и американским Ford на этот шаг пошел и китайский Chery.

Так, в январе цены на кроссовер Tiggo 3 снизились на 20 – 30 тыс. руб. При этом два других кроссовера этой марки – Tiggo 2 и Tiggo 5 – напротив, подорожали на сумму от 15 до 40 тыс. руб. Это зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Снижение цен на кроссовер Tiggo 3 затронуло лишь три комплектации из пяти, представленных в России. К примеру, топовые Luxury CVT и Luxury Plus CVT сохранили ценники на уровне 959,9 и 969,9 тыс. руб. соответственно. А вот более доступные Luxury MT и Luxury Plus MT подешевели до уровня 874,9 и 879,9 тыс. руб. соответственно. Что касается базовой комплектации Comfort MT, то ее текущая цена составляет 839,9 тыс. руб. Напомним, что все версии Tiggo 3 комплектуются двигателем объемом 1,6 л мощностью 126 л.с.

Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 подорожал в двух топовых комплектациях – Luxury MT и Luxury AT, которые сейчас стоят 799,9 и 859,9 тыс. руб. соответственно. А вот две начальные комплектации – Basic MT и Comfort MT – остались без изменений и по-прежнему доступны за 673 и 799,9 тыс. руб. соответственно. Эта модель оснащается двигателем 1,5 л мощностью 106 л.с.

Наконец, кроссовер Tiggo 5 получил различную прибавку к цене в зависимости от года выпуска. Так, автомобили 2018 года во всех трех комплектациях стали дороже на 20 – 30 тыс. руб. и сейчас предлагаются к продаже за сумму от 1 139,9 до 1 279,9 тыс. руб. Машины 2017 года подорожали на 23 – 40 тыс. руб. в двух начальных комплектациях Connected MT и Comfort MT. Их новые цены составляют 999,9 и 1 039,9 тыс. руб. соответственно. Топовые версии Comfort CVT и Luxury CVT по-прежнему предлагаются по старым ценам – 1 139,9 и 1 199,9 тыс. руб. Все комплектации кроссовера Tiggo 5 оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 136 л.с.

Отметим, что по данным сайта «Цена-Авто» цены на Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 снижались в ноябре 2018 года на сумму 55 – 80 тыс. руб. Тогда же отмечалось и повышение цен у кроссовера Chery Tiggo 3 на сумму 10 – 25 тыс. руб.

Напомним, что в 2018 году российские дилеры Chery реализовали 5 611 автомобилей, что на 5% ниже уровня 2017 года. Однако, это не помешало бренду сохранить за собой второе место в рейтинге продаж среди всех китайских марок, представленных в России.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.