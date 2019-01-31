Взгляд изнутри: тренды автобизнеса от Татьяны Луковецкой

Татьяна Луковецкая – человек, который многое может рассказать о российском авторитейле. Начав работать в ГК «РОЛЬФ» в далеком 1992, она сумела пройти путь от оператора сервис-бюро до генерального директора крупнейшего автомобильного холдинга. В этот период компания «РОЛЬФ» добилась преимущества на российском авторынке по выручке, продажам новых автомобилей, а также по реализации автомобилей с пробегом.

Сегодня Татьяна Луковецкая – советник по стратегическому развитию аналитического агентства «АВТОСТАТ».

На форуме автомобильного бизнеса «ForAuto - 2019», который пройдет в Москве 20 февраля, Татьяна Марковна проведет мастер-класс по теме «Главная ошибка – боязнь меняться. Тренды автобизнеса». Основными темами мастер-класса станут:

1. Быстрые изменения действительности - почему больше не работают стандартные схемы «окучивания» клиентских баз?

2. Власть цифровых платформ - их скорое появление в автомобильной индустрии.

3. Рецепт успеха - быстрое реагирование на изменения и встраивание в цифровую экосистему.

«Сейчас мы стоим перед новыми вызовами, что требует от нас новых изменений, - считает Татьяна Луковецкая. - Все изведанные методы завоевания вершин закончились, нужны нестандартные решения, креативный подход. И побеждать будут компании, управление в которых основано на использовании эмоционального интеллекта, высокоэффективные команды, постоянно ищущие возможностей, использующие инновационный подход и идущие до конца в реализации своих идей. Иными словами, компании, устремленные в будущее».