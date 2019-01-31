Старт продаж LADA Vesta Sport: первый покупатель - губернатор Самарской области

31 января в дилерских центрах LADA по всей России стартовали продажи спорткара Vesta Sport, а первым покупателем новинки стал губернатор Дмитрий Азаров. Как сообщает официальный сайт Правительства Самарской области, сертификат на приобретение первого серийного автомобиля ему вручил президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис еще 30 августа в ходе Московского автосалона, и сегодня губернатор приехал в дилерский центр за машиной.

«Очень сильные эмоции, машину на самом деле пришлось подождать, - поделился впечатлениями с журналистами Азаров. - Я стал счастливым обладателем нового автомобиля - современного, спортивного, который имеет свой характер и свой драйв. Уверен, что эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, которые умеют водить машину достаточно профессионально и аккуратно, но получают удовольствие от скорости и спортивного вождения».

Напомним, что первое близкое знакомство со спорткаром у Дмитрия Азарова состоялось еще 2 января, когда губернатор - любитель скоростной езды - во время новогодних каникул принял участие в ледовых гонках на треке в Тольятти, откуда позже в своем твиттере опубликовал фото.

Сегодня губернатор приобрел автомобиль в цвете «Тайфун» и люксовой комплектации. Напомним, что за цену свыше 1 млн рублей Азаров приобрел отечественный автомобиль спортивного и даже несколько агрессивного внешнего вида, с аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 мм подвеской, 17-дюймовыми колесами и низкопрофильными шинами. На радиаторной решетке модели красуется шильдик «Sport».

Как сообщает пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ», в общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов. В состав оборудования спорткара входят: система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема.