Горячая новость

Количество выданных в 2018 году автокредитов выросло на 11%
  • 31.01.19 - 11:54

    Количество выданных в 2018 году автокредитов выросло на 11%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 января

    Крупнейшие мировые рынки мотоциклов

    По продажам мотоциклов лидирует Индия.

Вся аналитика

Инфографика

Структура российского авторынка: что изменилось за 10 лет?
  • 31.01.19

    Структура российского авторынка: что изменилось за 10 лет?
Все публикации

Видео

Презентация Михаила Лозгачёва (Яндекс)
  • 13.04.17

    Презентация Михаила Лозгачёва (Яндекс)
Все видео

31.01.19 Прочитали 2952 раз

Старт продаж LADA Vesta Sport: первый покупатель - губернатор Самарской области

Дмитрий Азаров за рулем новенькой LADA Vesta Sport

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

31 января в дилерских центрах LADA по всей России стартовали продажи спорткара Vesta Sport, а первым покупателем новинки стал губернатор Дмитрий Азаров. Как сообщает официальный сайт Правительства Самарской области, сертификат на приобретение первого серийного автомобиля ему вручил президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис еще 30 августа в ходе Московского автосалона, и сегодня губернатор приехал в дилерский центр за машиной.

«Очень сильные эмоции, машину на самом деле пришлось подождать, - поделился впечатлениями с журналистами Азаров. - Я стал счастливым обладателем нового автомобиля - современного, спортивного, который имеет свой характер и свой драйв. Уверен, что эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, которые умеют водить машину достаточно профессионально и аккуратно, но получают удовольствие от скорости и спортивного вождения».

Напомним, что первое близкое знакомство со спорткаром у Дмитрия Азарова состоялось еще 2 января, когда губернатор - любитель скоростной езды - во время новогодних каникул принял участие в ледовых гонках на треке в Тольятти, откуда позже в своем твиттере опубликовал фото.

Сегодня губернатор приобрел автомобиль в цвете «Тайфун» и люксовой комплектации. Напомним, что за цену свыше 1 млн рублей Азаров приобрел отечественный автомобиль спортивного и даже несколько агрессивного внешнего вида, с аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 мм подвеской, 17-дюймовыми колесами и низкопрофильными шинами. На радиаторной решетке модели красуется шильдик «Sport».

Как сообщает пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ», в общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов. В состав оборудования спорткара входят: система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема.

Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис на ММАС - 2018

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи новинки автоваз lada lada vesta lada vesta sport

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

АВТОВАЗ объявил цену на LADA Vesta Sport

вчера, 13:21

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году

21 января 2019

Вся инфографика