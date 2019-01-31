В Закон о техосмотре предлагают внести новые изменения

Законопроект по реформе техосмотра, принятый ГосДумой в первом чтении в конце 2018 года, очевидно, будет доработан. Вчера на межведомственном совещании в Минэкономики были названы сроки для предоставления депутатам новых поправок к Закону «О техническом осмотре» – к марту 2019 года.

Как сообщает «Коммерсант», основные предложения, которые фигурировали во вчерашнем совещании, следующие:

- повысить штраф за управление автомобилем без техосмотра до 2 тысяч рублей;

- вернуть в процедуру ТО фотовидеофиксацию;

- перевести диагностические карты в электронный вид;

- ужесточить ответственность операторов с закреплением в Кодексе административных правонарушений более весомых штрафов, увеличив их в несколько раз (как для операторов ТО, так и для должностных лиц);

- под угрозой серьезных штрафов запретить компаниям, не являющимся аккредитованными операторами, рекламировать услуги по выдаче диагностических карт.

Кроме того, на обсуждение вынесен вопрос о гибкой системе тарифов по ТО: поступило предложение установить минимальные и максимальные тарифы, в зависимости от регионов – по аналогии с тарифами ОСАГО. Не исключено, что минимальный тариф при этом будет выше, чем в настоящее время. По словам гендиректора союза «Техэксперт» Сергея Зайцева, в ряде регионов тарифы на ТО до сих пор не превышают 500 рублей, хотя еще в 2016 году по расчетам Федеральной службы по тарифам их средняя себестоимость не менее 800 рублей.

Еще одно предложение касается владельцев такси: ТО для автомобилей, работающих в такси, предлагается проводить каждые полгода.

Очевидно, это не последние инициативы в вопросе реформирования системы техосмотров в России. Напомним, что всего два дня назад, 29 января, в ГосДуму поступило предложение, которое вообще предлагает отменить процедуру техосмотров для автомобилей, относящихся к категории «личный транспорт» .