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В Закон о техосмотре предлагают внести новые изменения

В процедуру ТО предлагают внести изменения

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Законопроект по реформе техосмотра, принятый ГосДумой в первом чтении в конце 2018 года, очевидно, будет доработан. Вчера на межведомственном совещании в Минэкономики были названы сроки для предоставления депутатам новых поправок к Закону «О техническом осмотре» – к марту 2019 года.

Как сообщает «Коммерсант», основные предложения, которые фигурировали во вчерашнем совещании, следующие:
- повысить штраф за управление автомобилем без техосмотра до 2 тысяч рублей;
- вернуть в процедуру ТО фотовидеофиксацию;
- перевести диагностические карты в электронный вид;
- ужесточить ответственность операторов с закреплением в Кодексе административных правонарушений более весомых штрафов, увеличив их в несколько раз (как для операторов ТО, так и для должностных лиц);
- под угрозой серьезных штрафов запретить компаниям, не являющимся аккредитованными операторами, рекламировать услуги по выдаче диагностических карт.

Кроме того, на обсуждение вынесен вопрос о гибкой системе тарифов по ТО: поступило предложение установить минимальные и максимальные тарифы, в зависимости от регионов – по аналогии с тарифами ОСАГО. Не исключено, что минимальный тариф при этом будет выше, чем в настоящее время. По словам гендиректора союза «Техэксперт» Сергея Зайцева, в ряде регионов тарифы на ТО до сих пор не превышают 500 рублей, хотя еще в 2016 году по расчетам Федеральной службы по тарифам их средняя себестоимость не менее 800 рублей.

Еще одно предложение касается владельцев такси: ТО для автомобилей, работающих в такси, предлагается проводить каждые полгода.

Очевидно, это не последние инициативы в вопросе реформирования системы техосмотров в России. Напомним, что всего два дня назад, 29 января, в ГосДуму поступило предложение, которое вообще предлагает отменить процедуру техосмотров для автомобилей, относящихся к категории «личный транспорт» .

, источник: www.autostat.ru

Теги: техосмотр

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