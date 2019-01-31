Jaguar Land Rover в 2018 году увеличил корпоративные продажи в России на 57%

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам 2018 года увеличила корпоративные продажи на 57% до 3913 автомобилей. Подобный результат стал возможен благодаря успешному и эффективному развитию направления в целом, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия. Компания начала сотрудничество с целым рядом новых корпоративных клиентов, а продажи через лизинговых партнеров продемонстрировали значительный рост. Гибкие финансовые решения и широкие возможности лизинга позволили компании Jaguar Land Rover вплотную приблизиться к показателю доли корпоративных продаж на уровне 30%.

Одной из составляющих стратегии Jaguar Land Rover являются проекты по развитию новых каналов мобильности клиентов. В частности, в России компания предоставляет пользователям возможность арендовать компактные спортивные седаны Jaguar XE и внедорожники Land Rover Discovery Sport в сервисе каршеринга в Москве. Автомобили можно взять в аренду поминутно или посуточно с помощью мобильного приложения. При этом клиенту необходимо оплачивать лишь стоимость аренды, а все прочие расходы, в том числе платную парковку, топливо, мойку и страхование, сервис берет на себя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 12377 автомобилей, что на 11,9% выше показателя годичной давности. Так, за весь год российские потребители приобрели 2537 автомобилей Jaguar (+16,8%) и 9840 внедорожников Land Rover (+10,8%).