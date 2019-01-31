Петербургский автопром в 2018 году вырос на 9%

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2018 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 9% выше показателя годичной давности. В декабре объем производства составил 32,6 тыс. машин – на 5% больше, чем годом ранее.

По итогам года 65% от общего объема выпуска автомобилей в Петербурге пришлось на завод Hyundai. По итогам 2018 года он остается лидером по объемам сборки иномарок в России – с конвейера предприятия сошли рекордные за всю историю завода 246,5 тыс. автомобилей (+6%). Доля Toyota составляет 20%, а Nissan – 15%. Оба завода увеличили свою долю по сравнению с 2017 годом, тогда как у Hyundai она незначительно сократилась.

Самый высокий показатель роста производства зафиксирован на заводе Nissan. Предприятие в 2018 году увеличило выпуск автомобилей на 23%, показав лучший результат работы в своей истории – 56525 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. У Toyota рост производства составил 10%, у Hyundai – 6%.

«Петербургский автопром второй год подряд показывает положительную динамику производства, кроме того, результат 2018 года – третий за все время развития в городе автомобильной промышленности, больше машин выпускалось только в 2012 и 2013 годах, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – В нынешнем году положительным результатом станет рост производства автомобилей в пределах 5%, негативный прогноз – объем выпуска останется на уровне прошлого года или незначительно сократится. Одним из факторов, который может повлиять на рост, станет реализация проекта перезапуска завода GM».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в 2018 году составила 23,5% (год назад – 24,6%).

Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в Топ-25 самых популярных машин в России по итогам 2018 года. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. В 2018 году общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 7% по сравнению с показателем 2017 года.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.