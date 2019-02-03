Горячая новость

Российские продажи Ferrari в 2018 году показали небольшой рост
  • 3.02.19 - 11:00

    Российские продажи Ferrari в 2018 году показали небольшой рост
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Коллтрекинг и инструменты связи для автобизнеса. Тренды-2019 (на основе исследования «Манго Телеком»)
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 января

    Крупнейшие мировые рынки мотоциклов

    По продажам мотоциклов лидирует Индия.

Вся аналитика

Инфографика

Как выросли цены на автомобили в январе?
  • 01.02.19

    Как выросли цены на автомобили в январе?
Все публикации

Видео

PriceStat – решение агентства «АВТОСТАТ». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Данила Пивоварова
  • 26.12.18

    PriceStat – решение агентства «АВТОСТАТ». IT-Революция в автобизнесе – 2018: выступление Данила Пивоварова
Все видео

04.02.19 Прочитали 240 раз

Nissan сохраняет дилерскую сеть во всех ключевых регионах России

Nissan сохраняет дилерскую сеть во всех ключевых регионах России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

PDF, 131 стр.

32 500 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

В 2018 году дилерская сеть Nissan претерпела ряд изменений и на данный момент включает в себя 130 дилерских центров в России. Компания продолжает сохранять и при необходимости усиливать свое присутствие во всех ключевых регионах. Одним из важнейших приоритетов стратегии Nissan в России остается поддержание финансовой устойчивости и прибыльности существующей дилерской сети в сложных экономических условиях, сообщает пресс-служба японской марки.

Как отмечается, программы послепродажного обслуживания имеют очень важное значение для автопроизводителя. В 2018 году была существенно расширена специальная бюджетная линейка запасных частей «Преимущество 3+», рассчитанная для привлечения постгарантийного парка. С этого года клиентам Nissan доступны новые свечи зажигания, тормозные колодки, а также воздушные и салонные фильтры. Заключение контрактов с локальными поставщиками и оптимизация затрат на упаковку позволили добиться 40% снижения цены на запасные части «Преимущество 3+» по сравнению с оригинальными запасными частями, что, в свою очередь, привлекло еще больше автомобилей старше 3-х лет в официальные дилерские центры Nissan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Nissan реализовали 80925 автомобилей – на 6,5% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры nissan

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Петербургский автопром в 2018 году вырос на 9%

31 января 2019

Все новости

Статьи на тему

Карлос Гон отказался признать себя виновным в суде в Японии («Ведомости»)

9 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире

24 января 2019

Вся инфографика