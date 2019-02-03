Nissan сохраняет дилерскую сеть во всех ключевых регионах России

В 2018 году дилерская сеть Nissan претерпела ряд изменений и на данный момент включает в себя 130 дилерских центров в России. Компания продолжает сохранять и при необходимости усиливать свое присутствие во всех ключевых регионах. Одним из важнейших приоритетов стратегии Nissan в России остается поддержание финансовой устойчивости и прибыльности существующей дилерской сети в сложных экономических условиях, сообщает пресс-служба японской марки.

Как отмечается, программы послепродажного обслуживания имеют очень важное значение для автопроизводителя. В 2018 году была существенно расширена специальная бюджетная линейка запасных частей «Преимущество 3+», рассчитанная для привлечения постгарантийного парка. С этого года клиентам Nissan доступны новые свечи зажигания, тормозные колодки, а также воздушные и салонные фильтры. Заключение контрактов с локальными поставщиками и оптимизация затрат на упаковку позволили добиться 40% снижения цены на запасные части «Преимущество 3+» по сравнению с оригинальными запасными частями, что, в свою очередь, привлекло еще больше автомобилей старше 3-х лет в официальные дилерские центры Nissan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Nissan реализовали 80925 автомобилей – на 6,5% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5%.